"Мины подплывают к берегу": каким будет пляжный сезон в Украине, неожиданные подробности

"Мины подплывают к берегу": каким будет пляжный сезон в Украине, неожиданные подробности

Николаевская область готовится к пляжному сезону – каким он будет рассказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Как передает Politeka.net, в эфире единого телемарафона Ким заверил, что курортный сезон так или иначе будет.

«Зависит от того, если на середину июня будет уменьшение обстрелов или линия фронта изменится, то он будет шире, если нет – в укороченном формате. На сейчас мы с представителями военных и курортного бизнеса уже проговариваем условия, которые можно создать», - сообщил Ким.

Виталий Ким

По словам главы Николаевской ОВА, пляжи на Никоаевщине действительно заминированы.

«периодически мины подплывают к берегу, которые оторвались по морю. Это мы обсуждаем с военными, я это не могу комментировать, но мы готовимся, однозначно. Будут работать базы, у которых есть внутренний бассейн, аквапарки и другое,» - сообщил Ким, добавив, что также прорабатываются вопросы по поводу использования моря и прибрежной линии.

Напомним, ранее глава Одесской военной администрации Максим Марченко предостерег, что информация о частичном разминировании саперами пляжей города является ложью.

«В некоторых telegram-каналах появилась новость о том, что якобы сегодня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям начала частично разминировать одесские пляжи.

Эта информация не соответствует действительности и является "фейковой". Еще раз подчеркиваю: ни в коем случае не передвигайтесь по пляжам и области", - подчеркнул Марченко.

Судя по заявлениям одесских властей, пляжного сезона не предвидится.

«Пляжи заминированы. Будет победа – будет проведена работа по разминированию акватории Черного моря и пляжей. Тогда и будем отдыхать», - сказал в эфире Всеукраинского телемарафона новостей спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.


Катерина Петренко, politeka.net

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