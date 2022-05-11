В Херсоне предатели решили обратиться к Путину: на одного из них партизаны уже ведут "охоту"

В среду, 10 мая, заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что попросит Путина включить регион в состав РоSSии без проведения "референдума".

Об этом коллаборант сообщил на пресс-конференции для сотрудников роSSийских пропагандистских СМИ, информирует Апостроф.

"Город Херсон - это РоSSия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона РоSSийской Федерации", – сказал он.

Тем временем на улицах Херсона появились листовки, в которых за голову предателя Украины Стремоусова обещают награду в размере 500 тысяч гривен. Учитывая гибель нескольких его “коллег”, угроза возмездия выглядит вполне реальной.


Маргарита Лепс, Апостроф

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