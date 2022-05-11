Украина возобновила контроль над 1200 км своей границы, две третьих из них – граница с Россией, - ГПСУ

Украине удалось восстановить контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с Россией .

Об этом заявил директор Департамента охраны государственной границы Администрации Госпогранслужбы Леонид Баран на пресс-конференции в "Медиацентре Украина – Укринформ", сообщает пресс-служба ГПСУ.

"Госпогранслужба в границах Киевской, Сумской и Черниговской областей вышла на участки ответственности. Возобновлен контроль на участке границы протяженностью 1200 км, две трети из которых – граница с РФ . Однако опасность остается, поэтому классических мер охраны границы недостаточно. Сейчас продолжаются мероприятия по подробной проверке местности и обустраиваются дополнительные посты", - сказал Баран.

По его словам, самая напряженная ситуация в Донецкой и Луганской областях.

"Враг штурмовыми действиями пытается установить контроль. Там вместе с другими силами обороны действуют пограничники - Луганского, Харьковского и Краматорского отрядов. На Мариупольском направлении оборону держат пограничники Донецкого пограничного отряда и Морские пограничники Мариупольского пограничного отряда", - отметил директор департамента.

Относительно Беларуси и Молдовы Баран назвал ситуацию "провокативной".

"Ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой. Госпогранслужба учитывает возможную угрозу со стороны этого государства и принимает все необходимые меры. Также сложная и провокационная ситуация сохраняется на Приднестровском сегменте границы с Молдовой. Пограничники, учитывая возможные риски, также принимают все необходимые меры. пункты пропуска на этом сегменте закрыты", - отметил глава департамента охраны государственной границы.

Он добавил, что в последние дни растет количество обстрелов позиций пограничников Украины с территории РоSSии.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, РоSSия продолжает усиленно охранять украинско-роSSийскую границу. 10 мая захватчики обстреляли из минометов в приграничных районах участки вблизи населенных пунктов Карповичи и Сеньковка Черниговской области