На трех направлениях оккупанты перешли к обороне, там наступление остановлено — Генштаб

Начальник Генерального оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что на Изюмском и Харьковском, а также Мелитопольском и Херсонском направлениях ВСУ остановили наступление врага – решисты перешли к обороне. Об этом он рассказал во время брифинга в медиацентре "Украина" .

"В настоящее время самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении. В районе Харькова противник после неудачного штурма перешел к обороне. На Харьковском направлении силы ВСУ имеют определенный успех и освобождают населенные пункты. На Изюмском направлении враг тоже перешел к обороне и ведет сдерживающие действия. Оккупант перекидывает свои силы на Луганское направление", — сказал он.