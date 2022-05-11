На трех направлениях оккупанты перешли к обороне, там наступление остановлено — Генштаб

Самая тяжелая сейчас ситуация на Лиманском направлении, информирует ZN.ua.

На трех направлениях оккупанты перешли к обороне, там наступление остановлено — Генштаб
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Начальник Генерального оперативного управления Генштаба Алексей Громов заявил, что на Изюмском и Харьковском, а также Мелитопольском и Херсонском направлениях ВСУ остановили наступление врага – решисты перешли к обороне. Об этом он рассказал во время брифинга в медиацентре "Украина".

"В настоящее время самая горячая ситуация происходит на Лиманском направлении. В районе Харькова противник после неудачного штурма перешел к обороне. На Харьковском направлении силы ВСУ имеют определенный успех и освобождают населенные пункты. На Изюмском направлении враг тоже перешел к обороне и ведет сдерживающие действия. Оккупант перекидывает свои силы на Луганское направление", — сказал он.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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