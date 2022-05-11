Украинская армия освободит Херсон, - Подоляк

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" - прошение о помиловании после приговора суда".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отреагировал на заявление оккупационных "властей" Херсона о намерении "присоединиться к РоSSии". Он подчеркнул, что украинская армия обязательно освободит город.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, - просьба о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединиться хоть к составу Марса, хоть к Юпитеру. Украинская армия освободит Херсон, какие бы игры слов ни придумывали оккупанты", - написал Подоляк в своем Twitter.

Ранее роSSийские СМИ начали распространять заявление херсонского коллаборанта Кирилла Стремоусова, которого россияне называют "замглавы военно-гражданской администрации", о намерении обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой "присоединить регион к составу РоSSии".

Напомним, 7 мая Служба безопасности Украины задержала помощника Стремоусова, бывшего директора "Херсонкоммунтранссервиса" Павла Ткаченко. Его обвиняют в государственной измене.

Ранее СБУ заочно объявила подозрение так называемому руководителю Херсонской городской администрации, "назначенному" оккупантами. Речь идет об Александре Кобце. Подозрение объявлено также провозглашенному оккупантами "руководителю областной администрации" Владимиру Сальду.

По предварительным подсчетам, с марта из временно оккупированного Херсона уехали около 45% жителей. При этом официальных зеленых коридоров оккупанты делать не разрешали, поэтому люди рисковали жизнью и уезжали, организуясь в колонны. Сначала маршрут проходил через Александровку и Снегиревку, а когда их закрыли оккупанты – через Давидов Брод в Кривой Рог. Впрочем, уже больше недели эта дорога закрыта.