Меня связывали и избивали: американец рассказал об издевательствах роSSийских военных в плену

Американская некоммерческая организация Project Dynamo из Флориды, участвующая в операциях по спасению и эвакуации в Украине во время войны, заявила, что из роSSийского плена освободили 27-летнего гражданина США Кирилла Александрова, которого вместе с украинской семьей захватили в Херсонской области будто-бы шпионаж в пользу ВСУ.

Как пишет CNN , Александрова и его жену-украинку и ее мать роSSийские войска схватили более месяца назад в Херсонской области.

«Я чувствую облегчение, ни больше, ни меньше, просто облегчение», – рассказал он журналистке.

На вопрос, как с ним обращались русские солдаты в плену, он сказал, что он является жертвой военных преступлений.

«Некоторые люди были очень сердечны со мной, некоторые были жестокие. Меня несколько раз связывали и избивали. На мою жену напали. У русских военных невысокий профессионализм. Мы жертвы военных преступлений», – сказал Александров.

Мужчина отметил, что не знал, что ведутся переговоры о его освобождении.

«Многие дни меня просто держали в комнате. Это был один долгий день или вся жизнь», – сказал он.

Александров добавил, что его жена во время пребывания в плену также испытала издевательства, но сейчас чувствует себя лучше.

«Она прекрасна. Она держала меня... у нее крепкий дух, она сильный человек, и ей уже гораздо лучше», – сказал он.