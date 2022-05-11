Трюдо и Шольц договорились усилить экономическую изоляцию РоSSии

Канада и Германия будут вместе работать над тем, чтобы усилить экономическую изоляцию РоSSии.

Об этом в ходе телефонного разговора договорились премьер-министр Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц, передает Укринформ.

"Лидеры согласились и дальше поддерживать тесную координацию для продолжения поддержки Украины и дальнейшей экономической изоляции РоSSии", – рассказали по итогам разговора в офисе главы канадского правительства.

Отмечается, что собеседники выразили озабоченность глобальным влиянием войны в Украине, в том числе последствиями для энергетической и продовольственной безопасности.

"Премьер-министр и канцлер отметили украинский народ за его несгибаемую храбрость перед роSSийской агрессией. Они подтвердили твердую поддержку Президента Владимира Зеленского и его правительства и обязались продолжать экономическую, безопасность и гуманитарную поддержку Украины", – заявили в Трюдо.

Today, PM Trudeau spoke with the Chancellor of Germany, Olaf Scholz. They commended the Ukrainian people for their courage in the face of Russian aggression, reiterated their support for Ukraine, and agreed to coordinate international responses in the lead-up to the #G7 Summit. — CanadianPM (@CanadianPM) May 10, 2022