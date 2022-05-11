За минувшие сутки войска РФ разрушили 45 гражданских объектов в Донецкой области, есть погибшие и раненые — Нацполиция

Захватчики обстреляли 5 населенных пунктов области.

В Донецкой области роSSийские оккупанты за сутки разрушили 45 гражданских объектов. В результате обстрелов есть погибшие и раненые. Об этом сообщила Нацполиция.

Отмечается, что войска РФ обстреляли 5 населенных пунктов области. Разрушения получили жилые дома, предприятие, админздание и объекты жизнеобеспечения.

«За прошедшие сутки роSSийские войска ударили по таким населенным пунктам — Мариуполь, Авдеевка, Северск, Бахмут, Константиновка», - говорится в сообщении.

Оккупанты обстреливали мирное население из авиации, танков и тяжелой артиллерии.

Полиция начала досудебное расследование по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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