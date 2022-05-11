Премьер Италии на встрече с Байденом заявил о необходимости переговоров по установлению мира в Украине

Правда, он признал, что для их реализации нужны солидарность и доверие к процессу, информирует ZN.ua.

Премьер Италии на встрече с Байденом заявил о необходимости переговоров по установлению мира в Украине
© скриншот видео Youtube

Премьер-министр Италии Марио Драги во время встречи с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне 10 мая заявил, что союзники должны начать переговоры по долговременному мирному процессу в Украине, даже если они продолжат вводить санкции против РоSSии из-за ее вторжения в Украину.

«Люди спрашивают, как мы можем положить конец этим зверствам? Как мы можем добиться прекращения огня? Сейчас трудно получить ответы на этот вопрос. Мы должны усердно подумать над этими вопросами», – цитирует Драги Bloomberg.

Слова Драги в определенной степени были спровоцированы скептицизмом некоторых партий правительственной коалиции Италии, опасающихся влияния войны и оказанной Украине поддержки на экономику страны.

По словам главы итальянского правительства, переговоры должны быть «заслуживающими доверия» и требовать общей солидарности в этом вопросе.

Байден поддержал позицию гостя и отметил, что Штаты открыты для обсуждения кризиса в Украине.

Драги, призвавший к усилению координации ЕС по вопросам обороны и внешней политики, предупредил во вторник, что война принесет «резкие» изменения в Европе.


Ирина Знась, ZN.ua

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