Украинские военные ликвидировали уже около 26 350 оккупантов — Генштаб ВСУ

Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях, информирует ZN.ua.

Украинские военные ликвидировали уже около 26 350 оккупантов — Генштаб ВСУ
© Facebook/Генштаб ВСУ

С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 26 350 солдат. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 26 350 (+350) человек ликвидировано;
  • танков – 1 187 (+17) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 856 (+48) единиц;
  • артиллерийских систем – 528 (+9) единиц;
  • РСЗО – 185 единиц;
  • средства ПВО – 87 единиц;
  • самолетов – 199 единиц;
  • вертолетов – 160 (+2) единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
  • крылатые ракеты – 94;
  • корабли/катера – 12 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) единиц;
  • специальная техника – 41.

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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