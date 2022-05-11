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2022-05-11
Украинские военные ликвидировали уже около 26 350 оккупантов — Генштаб ВСУ
Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях, информирует
© Facebook/Генштаб ВСУ
С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 26 350 солдат. Об этом
Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 26 350 (+350) человек ликвидировано;
- танков – 1 187 (+17) единиц;
- боевых бронированных машин – 2 856 (+48) единиц;
- артиллерийских систем – 528 (+9) единиц;
- РСЗО – 185 единиц;
- средства ПВО – 87 единиц;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 160 (+2) единиц;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);
- крылатые ракеты – 94;
- корабли/катера – 12 единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) единиц;
- специальная техника – 41.
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua