Украинские военные ликвидировали уже около 26 350 оккупантов — Генштаб ВСУ

С начала вторжения в Украину армия РФ потеряла уже около 26 350 солдат. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 11.05 ориентировочно составили:

личного состава – около 26 350 (+350) человек ликвидировано;

танков – 1 187 (+17) единиц;

боевых бронированных машин – 2 856 (+48) единиц;

артиллерийских систем – 528 (+9) единиц;

РСЗО – 185 единиц;

средства ПВО – 87 единиц;

самолетов – 199 единиц;

вертолетов – 160 (+2) единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 (+10);

крылатые ракеты – 94;

корабли/катера – 12 единиц;

автомобильной техники и автоцистерн – 1997 (+17) единиц;

специальная техника – 41.

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.