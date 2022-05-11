Встреча глав оборонных ведомств на базе Рамштайн может стать регулярной – спикер Пентагона

В этом месяце состоится еще одна встреча глав оборонных ведомств, впервые состоявшаяся в Германии на базе Ramstein. Но в этот раз, скорее всего, она будет в онлайн-формате, отметил во время брифинга спикер Пентагона Джон Кирби.

"Я не сомневаюсь, что Ллойд Остин и министр обороны (Британии) Бен Воллес будут иметь возможность поговорить о том, как выглядит повестка дня для этой уже второй консультативной встречи", - отметил Кирби, тем самым уточнив участников будущих переговоров.

Он также дал понять, что в Пентагоне есть намерение перевести встречи на регулярную основу:

"Министр [Остин] хочет собирать их ежемесячно. Поэтому, скорее всего, они будут виртуальными, но это еще не решено", - сказал Кирби.