Минус вертолет Ми-24 и четыре "Орлана": потери противника за минувшие сутки

Также отбиты двенадцать атак врага, уничтожены двенадцать танков, четыре артиллерийские системы и не только, информирует ZN.ua.

Минус вертолет Ми-24 и четыре
© Facebook/Генштаб ВСУ

Украинские подразделения противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили четыре БПЛА типа "Орлан-10", предназначенных для наблюдения за объектами в труднодоступной местности, сообщает в утренней сводке Генштаб.

А бригада десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила ударный вертолет Ми-24, так называемый "Крокодил". Такие вертолеты обычно применяют в тесном взаимодействии с бронетанковыми частями во время широкомасштабного наступления.


Оксана Коваль, ZN.ua

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