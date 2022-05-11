Минус вертолет Ми-24 и четыре "Орлана": потери противника за минувшие сутки

Украинские подразделения противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили четыре БПЛА типа "Орлан-10", предназначенных для наблюдения за объектами в труднодоступной местности, сообщает в утренней сводке Генштаб.

А бригада десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила ударный вертолет Ми-24, так называемый "Крокодил". Такие вертолеты обычно применяют в тесном взаимодействии с бронетанковыми частями во время широкомасштабного наступления.