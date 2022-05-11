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2022-05-11
Минус вертолет Ми-24 и четыре "Орлана": потери противника за минувшие сутки
Также отбиты двенадцать атак врага, уничтожены двенадцать танков, четыре артиллерийские системы и не только, информирует
© Facebook/Генштаб ВСУ
Украинские подразделения противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили четыре БПЛА типа "Орлан-10", предназначенных для наблюдения за объектами в труднодоступной местности, сообщает в утренней
А бригада десантно-штурмовых войск ВСУ уничтожила ударный вертолет Ми-24, так называемый "Крокодил". Такие вертолеты обычно применяют в тесном взаимодействии с бронетанковыми частями во время широкомасштабного наступления.
Оксана Коваль, ZN.ua