Штат Миссисипи признал Хмельницкую область областью-побратимом

Впервые в истории штат США принял такое решение.

Штат Миссисипи признал Хмельницкую область областью-побратимом
Фото: Facebook Сергія Гамалія

Хмельницкая область получила нового побратима. Им стал штат США Миссисипи.

Об этом сообщил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Гамалий.

"Благодарю губернатора штата Миссисипи за поддержку нашей области и нашей страны в такое сложное время", - написал Гамалий.

Он рассказал, что в Хмельницкой области посевная кампания выполнена на 83% - аграрии полностью завершили сев ранних зерновых культур, продолжается посев подсолнечника, кукурузы на зерно, сои, картофеля и овощных культур.

При благоприятной погоде все посевные работы в области планируют завершить до 20 мая.

Как ранее сообщалось, города и регионы Европейского Союза помогут в восстановлении своих побратимов в Украине.

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