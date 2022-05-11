Беларусь заявила о разворачивании сил спецопераций на границе с Украиной: почему не надо паниковать

Министерство обороны Беларуси объявило о развертывании «подразделений сил спецоперации» на границе с Украиной.

Как напоминает Politeka.net, в Минобороны Беларуси объяснили, что должны реагировать, так как ВСУ якобы образовали группировки на Южном операционном направлении общей численностью 20 тысяч человек.

«В целях обеспечения безопасности республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях», — говорилось в сообщени.

На данное заявление отреагировал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович. В эфире Фейгин Live представитель ОП заверил, что причин для беспокойства нет.

«Не видим никаких признаков подготовки наступления на украинскую территорию. Особого беспокойства нет. Не получилось впервые, выйти во второй раз нет шансов. Ситуация изменилась. Тогда (в феврале – ред.) Киев штурмовали якобы элитные части роSSийских войск. А теперь что - сами (войска Беларуси – ред.) пойдут?" - заявил советник главы ОПУ.

Также Арестович отметил, что в Беларуси находится минимальное количество военных РоSSийской Федерации и нет наступательных групп.