Надо не только накопить оружие: появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон

У оккупантов нет других вариантов, кроме как наступать на всех фронтах. Отдавать нам Приазовье они не собираются.

Об этом в эфире 24 Канал заявил военный эксперт, генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Он напомнил, что главное для россиян - это выйти на основные границы Луганской и Донецкой области, сохранить свой контроль на части Харьковской и Запорожской областей.

"Разумеется, они не собираются отдавать нам Приазовье и таким образом хотят сохранить сухопутный переход из Крыма в РоSSию. И если сейчас мы остановимся на тех рубежах, где сейчас находимся, это может длиться годами. Как мы видим на примере ОРДЛО", - подчеркнул Ягун.

Говоря об освобождении оккупированного Херсона, генерал-майор предположил, что раньше чем в середине лета украинские защитники не смогут ничего противопоставить.

«Нам надо не только накопить оружие, нам надо понять, какими резервами оперирует наш враг. У нас сейчас идут изнурительные оборонительные бои, это намеренно. Есть такая тактика, когда истощаешь противника, который пытается наступать и таким образом провоцируешь его задействовать все больше и больше резервов. Когда мы увидим, что резервы заканчиваются и враг больше не сможет наступать, начнет осуществлять попытку окопаться и остаться на тех позициях, что у них есть – тогда можно будет думать о наступлении», - пояснил Ягун, подчеркнув, что ситуация меняется с каждым днем и как будет на самом деле – никто не знает.