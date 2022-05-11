Надо не только накопить оружие: появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон

Надо не только накопить оружие: появилось объяснение, как и когда Украина сможет освободить Херсон

У оккупантов нет других вариантов, кроме как наступать на всех фронтах. Отдавать нам Приазовье они не собираются.

Об этом в эфире 24 Канал заявил военный эксперт, генерал-майор СБУ Виктор Ягун.

Он напомнил, что главное для россиян - это выйти на основные границы Луганской и Донецкой области, сохранить свой контроль на части Харьковской и Запорожской областей.

"Разумеется, они не собираются отдавать нам Приазовье и таким образом хотят сохранить сухопутный переход из Крыма в РоSSию. И если сейчас мы остановимся на тех рубежах, где сейчас находимся, это может длиться годами. Как мы видим на примере ОРДЛО", - подчеркнул Ягун.

Херсон референдум

Говоря об освобождении оккупированного Херсона, генерал-майор предположил, что раньше чем в середине лета украинские защитники не смогут ничего противопоставить.

«Нам надо не только накопить оружие, нам надо понять, какими резервами оперирует наш враг. У нас сейчас идут изнурительные оборонительные бои, это намеренно. Есть такая тактика, когда истощаешь противника, который пытается наступать и таким образом провоцируешь его задействовать все больше и больше резервов. Когда мы увидим, что резервы заканчиваются и враг больше не сможет наступать, начнет осуществлять попытку окопаться и остаться на тех позициях, что у них есть – тогда можно будет думать о наступлении», - пояснил Ягун, подчеркнув, что ситуация меняется с каждым днем и как будет на самом деле – никто не знает.

Херсон, митинг, флаги Украины


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Украина забирает в собственность роSSийские активы на своей территории — ШмыгальУкраина забирает в собственность роSSийские активы на своей территории — Шмыгаль
РоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответилРоSSия заявила ВОЗ, что Украина сама уничтожает свои больницы, Ляшко ответил
Украина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление НацгвардииУкраина пытается эвакуировать защитников "Азовстали" на безопасную территорию, – заявление Нацгвардии
Поджег оккупанта - получай биткойны: фото листовок, расклеенных партизанами в ХерсонеПоджег оккупанта - получай биткойны: фото листовок, расклеенных партизанами в Херсоне
Глава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущемГлава Бундестага Германии надеется, что Украина вступит в ЕС в ближайшем будущем
«Украина изменила свои цели в войне с Россией» — Кулеба«Украина изменила свои цели в войне с Россией» — Кулеба
Резников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила УкраинаРезников обсудил с Остином военные потребности Киева: какое вооружение уже получила Украина
"Вас надо вырезать": Мосейчук рассказала о нападении россиян и показала кадры перепалки"Вас надо вырезать": Мосейчук рассказала о нападении россиян и показала кадры перепалки
Макрон считает, что только переговоры могут восстановить мир в УкраинеМакрон считает, что только переговоры могут восстановить мир в Украине
РоSSияне похитили более 120 человек на Херсонщине, - глава Херсонской ОВАРоSSияне похитили более 120 человек на Херсонщине, - глава Херсонской ОВА
Последние новости
Подгружаем последние новости