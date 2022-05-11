Украина забирает в собственность роSSийские активы на своей территории — Шмыгаль

РоSSийские активы на территории Украины переходят государству, а полученные таким образом средства будут направлены на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны. О подписании соответствующего постановления правительства сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что конфискованные активы РоSSии будут переданы Государственному предприятию «Национальный инвестиционный фонд».

«И президент, и правительство неоднократно говорили, что РоSSия должна заплатить за то, что она разрушила в Украине. Мы заберем все, чем владеет РоSSия в нашей стране, и направим эти средства на усиление нашей армии, поддержку людей и восстановление нашей страны», — подчеркнул Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что Украина со всеми партнерами ведет работу над Планом восстановления нашей страны. Предполагается, что одним из главных источников заполнения Фонда станут конфискованные русские активы и средства.

Также Шмыгаль сообщил, что в Украине уже начал работу Национальный совет по восстановлению и его рабочие группы.