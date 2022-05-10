На Всемирном экономическом форуме обсудят восстановление регионов Украины

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В ходе телефонного разговора они обсудили вопросы участия Украины в нынешнем, 51-м заседании Всемирного экономического форума, которое продлится в Давосе с 22 по 26 мая.

Андрей Ермак подчеркнул, что ВЭФ должен стать площадкой для консолидации международных усилий по прекращению агрессии РоSSии против Украины и наработке стратегического видения по послевоенному восстановлению Украины.

Поэтому во время заседания ВЭФ планируют провести отдельное донорское мероприятие в поддержку нашей страны. Его целью должно стать финансирование восстановления разрушенных агрессором украинских городов, сел и объектов критической инфраструктуры.