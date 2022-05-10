На Всемирном экономическом форуме обсудят восстановление регионов Украины

Андрей Ермак провел телефонный разговор с президентом ВЭФ Борге Бренде

На Всемирном экономическом форуме обсудят восстановление регионов Украины
© cnbc.com

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с президентом Всемирного экономического форума (ВЭФ) Борге Бренде. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

В ходе телефонного разговора они обсудили вопросы участия Украины в нынешнем, 51-м заседании Всемирного экономического форума, которое продлится в Давосе с 22 по 26 мая.

Андрей Ермак подчеркнул, что ВЭФ должен стать площадкой для консолидации международных усилий по прекращению агрессии РоSSии против Украины и наработке стратегического видения по послевоенному восстановлению Украины.

Поэтому во время заседания ВЭФ планируют провести отдельное донорское мероприятие в поддержку нашей страны. Его целью должно стать финансирование восстановления разрушенных агрессором украинских городов, сел и объектов критической инфраструктуры.


Юлия Лавришин, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Серьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в КремлеСерьезная онкология: приближенный путина выдал, как его болезнь изменила настроения в Кремле
Блок рекламы


Похожие новости
У Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕСУ Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕС
Германия настаивает на полном членстве Украины в ЕСГермания настаивает на полном членстве Украины в ЕС
Кулеба ответил Макрону на его долгосрочный прогноз вступления Украины в ЕСКулеба ответил Макрону на его долгосрочный прогноз вступления Украины в ЕС
Генштаб ВСУ не исключает возможности диверсий на химических предприятиях УкраиныГенштаб ВСУ не исключает возможности диверсий на химических предприятиях Украины
Возможны диверсии на объектах химической промышленности Украины - ГенштабВозможны диверсии на объектах химической промышленности Украины - Генштаб
РФ идет к поражению в войне против Украины - ОПРФ идет к поражению в войне против Украины - ОП
Зеленский рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС для Украины уже в июнеЗеленский рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС для Украины уже в июне
Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для УкраиныДжо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
"Путь к восстановлению справедливости": в ОП о предложении изъять замороженные валютные резервы РФ в пользу Украины"Путь к восстановлению справедливости": в ОП о предложении изъять замороженные валютные резервы РФ в пользу Украины
Интеграция Украины не должна быть привязана ко внутренним проблемам ЕС или отношениям с Западными Балканами – СтефанишинаИнтеграция Украины не должна быть привязана ко внутренним проблемам ЕС или отношениям с Западными Балканами – Стефанишина
Последние новости
Подгружаем последние новости