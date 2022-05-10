Финляндия проводит у роSSийских границ беспрецедентные военные учения

Страна наращивает боевой потенциал до приема в НАТО, чтобы быть готовой к возможной атаке со стороны РФ, информирует ZN.ua.

Финляндия проводит у роSSийских границ беспрецедентные военные учения
© direttanews.it

Финляндия проводит рядом с роSSийской границей небывалые по размаху военные учения. В них задействовано более трех тысяч финских солдат и широкий контингент солдат НАТО. Проходят учения под командованием Альянса и при участии военных США, Великобритании, Эстонии и Латвии, сообщает Wall Street Journal.

Учения стали своеобразным ответом Москве, которая позволила себе в агрессивной форме угрожать Финляндии «не оставить без ответа» вступление страны в НАТО. Не обошлось и без «игры мускулами» — военные самолеты РФ стали регулярно нарушать воздушное пространство финнов и к границе была переброшена ракетная техника.

Детали военных учений не предаются огласке. Согласно сообщениям американских СМИ, в двухнедельных учениях «Arrow 22» принимают участие более трех тысяч военных Финляндии и солдаты из США, Великобритании, Эстонии и Латвии.

Армия Финляндии насчитывает порядка 300 тысяч армейского состава и 900 тысяч резервистов. Она считается одной из самых сильных в Европе, а запустить процедуру вступления в НАТО Хельсинки может уже через несколько недель.

Как страна-член НАТО, Финляндия получит гарантии безопасности предусмотренные 5-й статьей Статута НАТО. Вот только между подачей заявки и самим членством пройдет некоторое время. И именно этот момент беспокоит правительство Финляндии. Так как РоSSия вполне может воспользоваться этим «окном» и напасть на соседа.

Поэтому Финляндия наращивает свой боевой потенциал, не дожидаясь приема в НАТО. Она успела выйти победительницей в ежегодной и самой сложной в мире симуляции отражения кибератаки, организованной Центром Кибербезопастности НАТО. Объявлено о закупке 64-х военных истребителей Lockheed Martin F-35 для укрепления воздушной боеспособности финнов.

Занимавшие десятилетием нейтральную позицию, в украинской войне Хельсинки сразу встали на сторону Киева. Несмотря на традиционную политику «не предоставлять вооружение в зоны боевых действий», с начала войны Финляндия предоставила Украине тысячи единиц противотанкового вооружения, продуктовых пайков, боеприпасов — и это исторический шаг, как сказала премьер-министр Санна Марин.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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