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2022-05-10
Чехия заменила РоSSию в Совете ООН по правам человека
В МИДе страны пообещали правильно воспользоваться такой возможностью, информирует
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Чехия вошла в состав Совета ООН по правам человека вместо РоSSии, которую оттуда исключили. Об этом на своей странице в Твиттер
"Генеральная Ассамблея ООН избрала Чешскую Республику на место в Совете по правам человека, которое РоSSия освободила в апреле 2022 года", — говорится в сообщении.
В МИДе страны заявили, что воспользуются такой возможностью, чтобы продвигать и защищать права человека.
Виктория Хмилевская, ZN.ua