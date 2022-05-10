Чехия заменила РоSSию в Совете ООН по правам человека

В МИДе страны пообещали правильно воспользоваться такой возможностью, информирует ZN.ua.

Чехия заменила РоSSию в Совете ООН по правам человека
© inosmi.ru

Чехия вошла в состав Совета ООН по правам человека вместо РоSSии, которую оттуда исключили. Об этом на своей странице в Твиттер сообщает пресс-служба организации.

"Генеральная Ассамблея ООН избрала Чешскую Республику на место в Совете по правам человека, которое РоSSия освободила в апреле 2022 года", — говорится в сообщении.

В МИДе страны заявили, что воспользуются такой возможностью, чтобы продвигать и защищать права человека.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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