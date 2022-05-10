Чехия заменила РоSSию в Совете ООН по правам человека

Чехия вошла в состав Совета ООН по правам человека вместо РоSSии, которую оттуда исключили. Об этом на своей странице в Твиттер сообщает пресс-служба организации.

"Генеральная Ассамблея ООН избрала Чешскую Республику на место в Совете по правам человека, которое РоSSия освободила в апреле 2022 года", — говорится в сообщении.

В МИДе страны заявили, что воспользуются такой возможностью, чтобы продвигать и защищать права человека.