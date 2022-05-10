Финишная прямая: на Харьковщине ВСУ контратаковали и освободили сразу четыре населенных пункта, карта

Также появилась обновленная карта, после успешного контрнаступления.

Как стало недавно известно, ВСУ продолжают успешное контрнаступление на Харьковском направлении. И сегодня появились новые данные по освобожденным территориям.

Об этом проинформировал Генштаб ВСУ по состоянию на 18 часов.

Также появилась обновленная карта, после успешного контрнаступления в Телеграм-канале UkrainaOnlline.

Более того, в районе населенных пунктов Циркуны и Русские Тишки захватчики подорвали три автомобильные моста с целью замедлить контрнаступательные наших защитников. Как известно из сводки ВСУ, попытка приостановить продвижение украинских военных была безуспешна.

На Харьковщине Силы обороны Украины уже освободили населенные пункты, находящиеся недалеко от границ с рф, близится финишная прямая.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак".

Мы также писали ранее, как предполагают аналитики института, россияне в ближайшие дни захватят Азовсталь, что будет означать взятие под контроль Мариуполя, однако украинские войска могут деоккупировать территории Харьковской области.