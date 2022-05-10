Зеленский встретился с главами МИД Германии и Нидерландов

Президент поблагодарил за солидарность с украинским народом.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министрами иностранных дел Германии и Нидерландов Анналеной Бербок и Вопке Гукстрой.

Об этом президент Украины сообщил в Telegram.

"Содержательная встреча с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок и министром иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстрой. Поддержка со стороны ваших стран важна и ценна для нас. Спасибо, что сегодня вы рядом и солидарны с украинским народом", – заметил глава государства.

Зеленский добавил, что при поддержке мирового сообщества Украина сможет победить в войне с Россией .

"Победить – это возвращение Украине всех прав и свобод наших граждан на нашей территории", – подчеркнул президент.

Ранее Анналена Бербок сообщила, что правительство Германии совместно с немецкими предприятиями работает над тем, чтобы Украина получала самое современное вооружение и могла защищать свои города от будущих нападений со стороны РоSSии.