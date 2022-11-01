Блінкен обговорить з главами МЗС країн G7 агресію Росії

Головними питаннями на порядку денному буде Україна та російська агресія, інформує ZN.ua.

Блінкен обговорить з главами МЗС країн G7 агресію Росії
© Офіс президента

У Німеччині 3-4 листопада відбудеться зустріч на рівні глав зовнішньополітичних відомств країн G7. Міністри обговорять війну в Україні, продовольчу та економічну кризу, викликану російською агресією. Також заявлена участь держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Міністри Групи семи обговорять низку невідкладних глобальних викликів, включаючи постійну підтримку G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, посилення економічної та демократичної стійкості в Африці та Індо-Тихоокеанському регіоні, подолання кліматичної кризи, глобальну безпеку у сфері охорони здоров'я, а також, спричинені війною Росії проти України”, - зазначили у зовнішньополітичному відомстві США.

Раніше Блінкен закликав РФ відновити участь у Чорноморській зерновій ініціативі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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