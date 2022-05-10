У Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕС

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что слова о том, что Украине можно предложить какую-то альтернативу вступлению в ЕС , являются "хорошей миной при плохой игре". Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами", – говорится в сообщении.

Он напомнил, что десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за будущее Украины, а не за "новую серию игры в наперстки".

"Украина должна получить статус страны-кандидата", — подытожил он.