У Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕС

Там напомнили, что десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за будущее этой страны, информирует ZN.ua.

У Зеленского ответили на слова Макрон о вступлении Украины в ЕС
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что слова о том, что Украине можно предложить какую-то альтернативу вступлению в ЕС, являются "хорошей миной при плохой игре". Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Хорошая мина при плохой игре - так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство Украины в ЕС символическими форматами", – говорится в сообщении.

Он напомнил, что десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за будущее Украины, а не за "новую серию игры в наперстки".

"Украина должна получить статус страны-кандидата", — подытожил он.

Хорошая мина при плохой игре – так выглядят попытки отдельных западных политиков подменить членство ?? в ?? символическими форматами. Десятки тысяч украинцев заплатили своей жизнью за европейский выбор не ради новой серии игры в наперстки. ?? должен получить статус страны-кандидата.

– Михаил Подоляк (@Podolyak_M) May 10, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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