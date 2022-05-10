CEPA: Кремль отдал разведку в Украине руководителю ГРУ, организовавшему химатаку в Солсбери
Москва поначалу бросила в тюрьму генерала ФСБ, которого обвинила в провале войны против Украины, но теперь выпустила его, чтобы казалось, будто все идет «по плану», информирует
Владимир Путин отобрал у ФСБ роль главного шпионского ведомства в войне против Украины. Теперь этой задачей будет заниматься ГРУ. В частности, ответственным за сбор разведывательных данных был назначен первый заместитель начальника управления Владимир Алексеев.
Об этом в своем отчете пишут научные сотрудники
Первое публичное упоминание о таких изменениях прозвучало в эфире лояльного к Кремлю телеканала "Царьград" в специальной передаче под названием "Генералы победы: кто отвечает за роSSийскую спецоперацию?". В эфире рассказывали о роSSийских военных командирах, которые якобы должны наконец-то добиться выполнения поставленных задач в Украине. О некоторых из них уже всем было известно. Например, о генерале Александре Дворникове, которому в прошлом месяце поручили командовать всей войной против Украины. Но имя Алексеева в таком контексте никогда не упоминалось раньше.