CEPA: Кремль отдал разведку в Украине руководителю ГРУ, организовавшему химатаку в Солсбери

Владимир Путин отобрал у ФСБ роль главного шпионского ведомства в войне против Украины. Теперь этой задачей будет заниматься ГРУ. В частности, ответственным за сбор разведывательных данных был назначен первый заместитель начальника управления Владимир Алексеев.

Об этом в своем отчете пишут научные сотрудники CEPA Ирина Бороган и Андрей Солдатов. Они отмечают, что Алексеев в последнее десятилетие был ответственен за наиболее серьезные роSSийские атаки на Западе. В частности, в Великобритании и ЕС он был обвинен в организации химической атаки в Солсбери в 2018 году. США также ввели против него санкции за кибер-вмешательство в американскую избирательную кампанию 2016 года.

Первое публичное упоминание о таких изменениях прозвучало в эфире лояльного к Кремлю телеканала "Царьград" в специальной передаче под названием "Генералы победы: кто отвечает за роSSийскую спецоперацию?". В эфире рассказывали о роSSийских военных командирах, которые якобы должны наконец-то добиться выполнения поставленных задач в Украине. О некоторых из них уже всем было известно. Например, о генерале Александре Дворникове, которому в прошлом месяце поручили командовать всей войной против Украины. Но имя Алексеева в таком контексте никогда не упоминалось раньше.