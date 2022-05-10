"Мы уже близко. Вас всех ждет смерть": украинские подпольщики поздравили оккупантов Великого Бурлука с 9 мая
ФСБовцы безуспешно пытаются найти людей, расклеивших листовки.
Силы украинского сопротивления во временно захваченном пгт Большой Бурлук на Харьковщине оставили оккупантам "поздравительные открытки" до 9 мая. Вместо празднований Дня победы, рашисты получили акцию в тылу на оккупированной ими территории.
Фотографии расклеенных посланий были обнародованы в фейсбуке Территориальной обороны ВСУ.
"Русский оккупант! Мы близко, мы уже работаем по каждому из вас. Вас всех ждет смерть! Великий Бурлук – это Украина!" – указано в открытках, массово расклеенных на зданиях пгт.
В терробороне отметили, что это уже подняло на ноги роSSийских ФСБшников, безуспешно ищущих подпольщиков.
Через Великий Бурлук еще в апреле россияне колоннами заводили свою технику. Этот поселок расположен к востоку от Харькова, у границы.