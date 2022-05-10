Северодонецк в результате обстрела оккупантов остался без газа
РоSSияне перебили магистральный газопровод.
Сегодня днем роSSийская армия в очередной раз ударила артиллерией и системами залпового огня по Северодонецку.
Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
В результате россияне перебили магистральный газопровод.
“Единственное, что оставалось в городе из коммуникаций работающим – это газоснабжение. Далеко не во всех домах, но в старых районах во многих домах голубое топливо было. Люди могли хотя бы приготовить еду и подогреть воду. Сейчас магистральный газопровод перебит и разгерметизирован», – говорится в сообщении.
Для предотвращения более серьезной аварии ГРС перекрыли, газа в городе нет.
Напомним, с 1 мая потребителям Луганщины подают неодорирован газ, без специфического резкого запаха.