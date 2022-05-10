РоSSия за прошедшие сутки совершила на Азовсталь 34 самолетовылета, 8 из них – стратегических бомбардировщиков

Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия.

РоSSия не оставляет попыток уничтожить защитников украинского Мариуполя. Лишь 9 мая оккупанты совершили на территорию завода "Азовсталь", где держат оборону украинские военные, 34 самолетовылета.

Противник не останавливается в попытках захватить украинскую крепость и продолжает ежедневно совершать штурмы при поддержке пехоты, сообщили в полку Национальной гвардии "Азов".

"За минувшие сутки на территорию завода Азовсталь в том числе 8 вылетов стратегических бомбардировщиков. Также не прекращает работать вражеская корабельная и ствольная артиллерия, РСЗО, УР-77, танки и другое", - говорится в сообщении.

Ранее глава Донецкой ОВА сообщил, что на Азовстали осталось около 100 гражданских.

Командир пограничников на Азовстали вчера заявил, что военные находятся в сверхчеловеческих условиях, но продолжают защищать свой край.