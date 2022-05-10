"Туда тысячами привозят": оккупант проговорился, куда деваются тела роSSийских солдат

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

Родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие так гнили.

Как свидетельствуют новые телефонные разговоры захватчиков, которые удалось перехватить Службе безопасности Украины, тела убитых роSSийских военных пытаются скрыть.

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

В частности, их свозят на импровизированные свалки, где "двухсотых" так много, что горы тел достигают почти двух метров высотой.

"Это не морг, это свалка. Огромная... Огражденная, оцепленная, никого не пускают... Туда тысячами привозят. Свалка в высоту с человеческий рост", - рассказывает вражеский захватчик своей жене из "ДНР".

По его словам, эту свалку организовать прямо под Донецком. Его охрана зарабатывает бешеные деньги, помогая родственникам мертвецов найти их останки. А узнал он об этом - потому что там его знакомая отыскала тело брата.

Поэтому родителям, женам и родным оккупантов следует задуматься: готовы ли они, чтобы их близкие были разорванные собаками или гнили на полигоне под открытым небом.


Александра Павленко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили раненияОккупанты обстреляли Николаевскую область: 15 человек получили ранения
Во временно занятом Изюме под завалами дома обнаружили 44 тела мирных жителей – глава Харьковской ОВАВо временно занятом Изюме под завалами дома обнаружили 44 тела мирных жителей – глава Харьковской ОВА
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного составаОккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава
Оккупанты обстреляли Одессу: ракеты попали в ТРЦ и склады готовой продукцииОккупанты обстреляли Одессу: ракеты попали в ТРЦ и склады готовой продукции
Утром оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, людей не заделоУтром оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, людей не задело
РоSSия стягивает подкрепление на границе с Украиной: что задумали оккупантыРоSSия стягивает подкрепление на границе с Украиной: что задумали оккупанты
15 атак оккупантов отбили украинские бойцы на Донецком и Луганском направлениях, - УОС15 атак оккупантов отбили украинские бойцы на Донецком и Луганском направлениях, - УОС
Экс-регионал получил высокую должность от оккупантов в Запорожской области: подробностиЭкс-регионал получил высокую должность от оккупантов в Запорожской области: подробности
На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 8 атак, - ОТГ "Восток"На востоке украинские защитники уничтожили 250 оккупантов и отбили 8 атак, - ОТГ "Восток"
"Шествие на костях": оккупанты опозорились с "парадом" в Мариуполе, кадры"Шествие на костях": оккупанты опозорились с "парадом" в Мариуполе, кадры
Последние новости
Подгружаем последние новости