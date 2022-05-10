Рф меняет риторику пропаганды после неудач в Украине: как теперь промывают мозги россиянам

Рф меняет риторику пропаганды после неудач в Украине: как теперь промывают мозги россиянам

Руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

Имея многочисленные преимущества в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения.

Под влиянием военных неудач россия изменяет свою пропаганду. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

«Чтобы изменить представление россиян о военной «непобедимости» и подготовить общество к возможному поражению, роSSийским СМИ приказали рассказывать о роSSийско-украинской войне как о вооруженном противостоянии рф со всеми странами Европейского Союза и НАТО», – говорится в сообщении.

По мнению кремлевских политтехнологов, это приуменьшит позор от проигрыша более мощному противнику.

По информации военной разведки Украины, руководители кремлевских телеканалов, интернет-СМИ и пропутинской армии ботов уже получают указания перейти к новой информационной политике.

Пропагандисты страны-оккупанта будут теперь промывать мозги россиянам идеями о необходимости объединения ради собственного выживания и слепого доверия к политике кремлевского диктатора.


Александра Павленко, politeka.net

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