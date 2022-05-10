Кулеба ответил Макрону на его долгосрочный прогноз вступления Украины в ЕС

В настоящее время Украине главное получить статус кандидата, информирует ZN.ua.

Кулеба ответил Макрону на его долгосрочный прогноз вступления Украины в ЕС
© Литовское Министерство иностранных дел/flickr

Возможный отказ Европейского Союза Украине в предоставлении статуса кандидата на членство будет мошенничеством со стороны ЕС, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя прогноз президента Франции Эммануэля Макрона о том, что для вступления Украины в ЕС может понадобиться «несколько лет, а на самом деле несколько десятков лет».

«Три месяца назад у нашей страны даже не было перспективы членства. Сейчас обсуждают, сколько времени это займет», – сказал Кулеба в интервью Financial Times.

По его словам, сейчас самое важное, чтобы Украина в июне получила статус кандидата на членство в ЕС: «Тогда мы сядем с вами и решим остальные вопросы. Как. Когда и так далее».

«Если мы не получим статус кандидата, значит только одно, что Европа пытается нас обмануть. И мы не собираемся это проглатывать», - добавил глава МИД.

Он подчеркнул, что Украина – единственное место в Европе, где люди гибнут из-за ценностей, на которых базируется ЕС.

«И я считаю, что это нужно уважать», - подчеркнул он.


Ирина Знась, ZN.ua

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