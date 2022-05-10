Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава

В частности, за последние сутки в Украине стало меньше примерно на 350 захватчиков, информирует ZN.ua.

Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Начались 76-е сутки украинского сопротивления полномасштабному вторжению РФ. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил о потерях врага начиная с 24 февраля.

Так, за более чем два месяца оккупанты по состоянию на 10 мая понесли такие потери:

  • личного состава 26000 (+350) солдат;
  • танков – 1170 (+25) ед;
  • боевых бронированных машин – 2808 (+44) ед;
  • артиллерийских систем – 519 (+6) ед;
  • РСЗО – 185 (+0) ед;
  • средства ПВО – 87 (+0) ед;
  • самолетов – 199 (+0) ед;
  • вертолетов – 158 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3);
  • крылатые ракеты – 94 (+0);
  • корабли/катера – 12 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед;
  • специальная техника/special equipment – 41 (+0).

Елизавета Чижик, ZN.UA

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