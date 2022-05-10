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2022-05-10
Оккупанты с начала полномасштабного вторжения в Украину потеряли уже 26 тысяч личного состава
В частности, за последние сутки в Украине стало меньше примерно на 350 захватчиков, информирует
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Начались 76-е сутки украинского сопротивления полномасштабному вторжению РФ. Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины
Так, за более чем два месяца оккупанты по состоянию на 10 мая понесли такие потери:
- личного состава 26000 (+350) солдат;
- танков – 1170 (+25) ед;
- боевых бронированных машин – 2808 (+44) ед;
- артиллерийских систем – 519 (+6) ед;
- РСЗО – 185 (+0) ед;
- средства ПВО – 87 (+0) ед;
- самолетов – 199 (+0) ед;
- вертолетов – 158 (+0) ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 380 (+3);
- крылатые ракеты – 94 (+0);
- корабли/катера – 12 (+0) ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 1980 (+10) ед;
- специальная техника/special equipment – 41 (+0).
Елизавета Чижик, ZN.UA
Юлия Москаленко, ZN.ua