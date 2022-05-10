Недооценка силы украинского сопротивления не позволила Путину объявить о "победах" на параде 9 мая, – Минобороны Британии

Разведка считает, что РФ надеялась на слабое сопротивление украинцев, которое позволило бы быстро оцепить населенные пункты.

Недооценка Россией украинского сопротивления и ее планирование "по лучшему сценарию" привели к очевидным оперативным ошибкам, которые не позволили Путину объявить о военном успехе в Украине на параде 9 мая.

Вероятно, план вторжения РоSSии был основан на ложном предположении, что она встретит слабое сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты. Об этом говорится в ежедневном отчете Министерства Великобритании, обнародованном в твиттере .

"Это предположение побудило роSSийские силы попытаться провести начальную фазу операции легким и точным подходом, предназначенным для достижения скорой победы с минимальными затратами", – считают разведчики.

Этот просчет привел к непомерным потерям и дальнейшему ослаблению оперативного внимания РФ .

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 May 2022



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?? #StandWithUkraine ?? pic.twitter.com/1c0D5OtBGX — Ministry of Defence ?? (@DefenceHQ) May 10, 2022

Напомним, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис в интервью Associated Press выразил мнение, что унылые лица роSSийских генералов на параде в Москве являются признаком поражения в войне против Украины. Глава МИД считает, что отстранение от власти президента РФ Владимира Путина и изменение режима в РоSSии являются единственным способом защиты Запада и союзников от будущих угроз со стороны Москвы.

Британский министр обороны Бен Воллес во вчерашнем выступлении Путина на кремлевском параде увидел "признаки отчаяния".