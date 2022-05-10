Основная цель рашистов - Донбасс: актуальная карта боевых действий

Основной целью роSSийских оккупантов в Украине является окружение украинских сил на востоке и выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, для ее достижения россияне пытаются окружить украинские войска в котле между Изюмом и этими областями.

Об этом сообщает Американский Институт изучения войны (ISW), информирует Апостроф .

Отмечается, что у РоSSии продолжаются большие проблемы с формированием сил. Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что США не наблюдают никаких признаков новой крупной роSSийской мобилизации. Он добавил, что сейчас в Украине находится 97 батальонных тактических групп (БТГ).

РоSSийские войска в Украине продолжают демонстрировать низкий боевой дух и плохую дисциплину, боевые действия во многих районах зашли в тупик. Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что роSSийские войска на Донбассе не подчиняются приказам высших генералов.

РоSSийские войска в районе Запорожья, находятся в очень низком морально-психологическом состоянии, жалуются на неэффективность операций, часто злоупотребляют алкоголем и стреляют по собственной технике, чтобы не попасть на передовую.

РоSSийские войска не совершали подтвержденных наступлений к юго-востоку или юго-западу от Изюма 9 мая, но, вероятно, пытаются сосредоточить силы, необходимые для возобновления наступательных операций в ближайшие дни.

За последние 24 часа оккупанты немного продвинулись в районе Северодонецка.

РоSSийские силы, вероятно, продолжают стягивать войска в Белгородской области, чтобы помешать украинским контратакам вокруг Харькова выйти на украинско-роSSийскую границу.

РоSSийские подразделения в Запорожской области перегруппировываются и, вероятно, получат подкрепление из сил, ранее дислоцированных в Мариуполе.

Кремль по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами мобилизации сил, и продолжающиеся усилия по "тайной мобилизации" вряд ли приведут к существенной боевой мощи.