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2022-05-10
Китай пока не нарушал американские санкции против РоSSии
В США следят за их выполнением.
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Соединенные Штаты Америки будут следить за тем, чтобы Китай не нарушал санкции, введенные против РоSSии. Как заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки, пока нарушений не зафиксировали.
«Мы будем внимательно следить, если это произойдет», - заявила Псаки в ответ на вопрос о том, нарушает ли Китай санкций.
Она также отметила, что на данный момент нарушений санкций не зафиксировано.
Ирина Знась, ZN.ua