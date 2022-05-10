Китай пока не нарушал американские санкции против РоSSии

В США следят за их выполнением.

Китай пока не нарушал американские санкции против РоSSии
© Vlast.kz

Соединенные Штаты Америки будут следить за тем, чтобы Китай не нарушал санкции, введенные против РоSSии. Как заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки, пока нарушений не зафиксировали.

«Мы будем внимательно следить, если это произойдет», - заявила Псаки в ответ на вопрос о том, нарушает ли Китай санкций.

Она также отметила, что на данный момент нарушений санкций не зафиксировано.


Ирина Знась, ZN.ua

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