Китай пока не нарушал американские санкции против РоSSии

Соединенные Штаты Америки будут следить за тем, чтобы Китай не нарушал санкции, введенные против РоSSии. Как заявила в понедельник представитель Белого дома Джен Псаки, пока нарушений не зафиксировали.

«Мы будем внимательно следить, если это произойдет», - заявила Псаки в ответ на вопрос о том, нарушает ли Китай санкций.

Она также отметила, что на данный момент нарушений санкций не зафиксировано.