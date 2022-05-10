Протез руки, искусственный глаз и железная воля: несколько фактов об азовце Илье Самойленко

Спикер "Азова" Илья Самойленко во время пресс-конференции защитников Мариуполя удивил всех блестящим английским. После этого пресс-служба Нацгвардии опубликовала интересные факты о нем.

“Многие вчера смотрели интервью командиров Азова из Мариуполя. Но мы уверены, что немногие знают о том, кто такой Илья Самойленко”, – объяснили в Нацгвардии.

Сообщается, что Илья Самойленко потерял в боевых действиях левую руку. В настоящее время имеет титановый механический протез, и при этом он, как другие защитники Мариуполя, держит оборону на "Азовстали".

Рука – не единственная боевая потеря. Также Илья потерял правый глаз. Теперь глаз искусственный.

“Учился на историческом факультете Киевского университета. Мечтает завершить учебу после окончания войны. Человек железной силы воли, настоящий герой!" – добавили в Нацгвардии.