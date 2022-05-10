В НАТО готовы по ускоренной процедуре одобрить членство Швеции и Финляндии

В случае подачи заявки на вступление в НАТО со стороны Швеции и Финляндии, вся процедура согласования займет всего две недели. Не идентифицированный представитель Альянса в Брюсселе заявил, что для принятия решения нет надобности ждать до саммита в Мадриде, который, напомним, должен определить очертания деятельности этой организации в ближайшее десятилетие. О готовности к ускоренной процедуре сообщает со ссылкой на dpa Deutsche Welle.

Ускоренную процедуру избрали принимая во внимание угрозу в регионе, исходящую от РоSSии, ввиду широкомасштабной войны Кремля против Украины.

“С учетом угрозы для государств, исходящей от РФ , все члены НАТО, вероятно, приложат усилия к тому, чтобы завершить ратификацию в кратчайшие сроки», - говорится в сообщении dpa.

В обычной ситуации для завершения процесса вступления стран в НАТО необходима ратификация со стороны каждого из государств-членов оборонного Альянса. Поскольку речь идет о 30 странах, такая процедура занимает по меньшей мере несколько месяцев.