Пентагон видит признаки принудительного переселения украинцев в РФ

Украинские власти говорят о 1,2 миллиона депортированных.

Пентагон видит признаки принудительного переселения украинцев в РФ
Фото: t.me/andriyshTime

Министерство обороны США видит признаки того, что россияне переселяют украинцев в РоSSию против их воли.

Об этом заявил на брифинге спикер Пентагона Джон Кирби, сообщает CNN.

На вопрос о заявлении украинских властей о том, что 1,2 миллиона украинцев сейчас депортированы в РоSSию, Кирби ответил, что «мы, безусловно, видели признаки того, что украинцев переселяют из Украины в РоSSию».

При этом он не смог дать информацию об общем количестве переселенных украинцев, сколько лагерей и как они выглядят, но сказал: «У нас есть признаки того, что украинцев забирают против их воли в РоSSию.

По информации уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупанты принудительно вывезли в РоSSию более 1 млн 185 тыс. наших граждан, среди которых более 200 тыс. детей.



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