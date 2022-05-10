Будущее РоSSии будет черным: символическое фото с парада в Москве
В сети опубликовали символическое фото, сделанное во время парада в Москве 9 мая. Два черных голубя сели сверху на фигуру государственного герба РоSSийской Федерации – двуглавого орла, информирует
Фото опубликовало в соцсети Facebook "Министерство избыточного имущества".
"Наша победа, после чего наступит мир, уже близко. Но для РоSSии этот мир будет черным! Сегодня во время победоносного парада на Москве", - говорится в сообщении под фото.
Издавна считается, что черный голубь приносит несчастье, он является вестником смерти. По примете, появление этой птицы является предупреждением скорой смерти одного из близких.
9 мая в РоSSии устроили празднование Дня Победы, во многих городах состоялись парады. На параде выступил президент РФ Владимир Путин, в речи он назвал войну в Украине "предотвращением агрессии".
Ранее "Апостроф" писал, что олигархи из окружения Путина желают ему смерти, поскольку почувствовали на себе мощные последствия войны РФ против Украины. Еще - источники в Кремле утверждают, что президент РФ - неизлечимо болен.