Будущее РоSSии будет черным: символическое фото с парада в Москве

В сети опубликовали символическое фото, сделанное во время парада в Москве 9 мая. Два черных голубя сели сверху на фигуру государственного герба РоSSийской Федерации – двуглавого орла, информирует Апостроф .

Фото опубликовало в соцсети Facebook "Министерство избыточного имущества".

"Наша победа, после чего наступит мир, уже близко. Но для РоSSии этот мир будет черным! Сегодня во время победоносного парада на Москве", - говорится в сообщении под фото.

Издавна считается, что черный голубь приносит несчастье, он является вестником смерти. По примете, появление этой птицы является предупреждением скорой смерти одного из близких.

9 мая в РоSSии устроили празднование Дня Победы, во многих городах состоялись парады. На параде выступил президент РФ Владимир Путин, в речи он назвал войну в Украине "предотвращением агрессии".