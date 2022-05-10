"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно — большее, а не меньшее НАТО" — Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что полномасштабная война РФ против Украины объединила Европу и НАТО. Сейчас они действуют вместе, и это то, чего Владимир Путин никогда не ожидал, то, что стало одним из крупнейших просчетов президента РоSSии. Об этом он сказал на пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщает Укринформ .

"Путин получил противоположное тому, что хотел, а именно — большее, а не меньшее НАТО", — отметил Шольц.

Он также согласился с тем, что Украина "принадлежит к европейской семье" и добавил: "Мы работаем над тем, чтобы сопровождать ее на пути к общей Европе".

По его словам, процесс вступления Украины в Евросоюз уже начался: ЕС работает с документами и Еврокомиссия скоро объявит о выводе. Тем не менее, Шольц не уточнил, видит ли Украину в Европейском Союзе в ближайшее время.

Глава правительства ФРГ повторил, что его государство продолжит поддерживать Украину в борьбе с роSSийским вторжением. В частности, речь идет о финансовой помощи и оружии.

"ФРГ будет продолжать оказывать очень большую финансовую поддержку Украине… Мы продолжим, как и многие другие, вносить очень большой вклад в вооружение Украины, чтобы она могла как можно дольше защищаться", — отметил Шольц.