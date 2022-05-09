РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель

Ракетный удар снова нанесли с территории оккупированного Крыма

РоSSийские оккупационные войска 9 мая в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесской области. Во время этого в самой Одессе находились премьер-министр Украины Денис Шмигаль и глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Бомбардировка Одессы роSSийскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня - прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита", - написал Денис Шмигаль в своем Telegram.

Он также добавил, что вместе с Шаршем Мишелем они посетили разрушенный роSSийской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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