РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель

РоSSийские оккупационные войска 9 мая в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесской области. Во время этого в самой Одессе находились премьер-министр Украины Денис Шмигаль и глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Бомбардировка Одессы роSSийскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня - прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита", - написал Денис Шмигаль в своем Telegram.

Он также добавил, что вместе с Шаршем Мишелем они посетили разрушенный роSSийской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.