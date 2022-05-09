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2022-05-09
РоSSийские ракеты в Одесскую область прилетели, когда в самой Одессе находились Денис Шмигаль и Шарль Мишель
Ракетный удар снова нанесли с территории оккупированного Крыма
РоSSийские оккупационные войска 9 мая в очередной раз нанесли ракетный удар по Одесской области. Во время этого в самой Одессе находились премьер-министр Украины Денис Шмигаль и глава Европейского совета Шарль Мишель.
"Бомбардировка Одессы роSSийскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня - прямо во время нашего с Шарлем Мишелем визита", -
Он также добавил, что вместе с Шаршем Мишелем они посетили разрушенный роSSийской ракетой жилой дом, где погибли трехмесячная девочка, ее мама и бабушка.
Юлия Лавришин, ZN.ua