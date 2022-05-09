Украина просит ООН рассмотреть на спецсессии военные преступления РФ

Обращение Украины поддержали более полусотни стран.

Украина просит ООН рассмотреть на спецсессии военные преступления РФ
Фото: пресцентр МВС

Украинские власти обратились в Совет ООН по правам человека с просьбой организовать специальную сессию, чтобы рассмотреть военные преступления РФ против мирного населения.

Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на постоянную представительницу Украины в ООН Евгению Филипенко.

"Сложившаяся ситуация требует безотлагательного внимания Совета в связи с недавними сообщениями о военных преступлениях и крупномасштабных нарушениях в городе Буча и других освобожденных районах страны, а также сообщениями о массовых жертвах в городе Мариуполь", - сообщила Евгения Филипенко.

Обращение Украины в ООН датировано 9 мая. Его подписали 55 стран.

Напомним, Совет ООН по правам человека – это международный правозащитный орган в системе ООН. Образован в 2006 году на базе Комиссии по правам человека, действовавшей с 1946 года.

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций 7 апреля временно остановила участие РоSSийской Федерации в Совете по правам человека. Поводом для резолюции стали грубые нарушения прав человека в городе Буча Киевской области.

23 апреля стало известно, что Чехия подала заявку на замену РоSSии в этом органе. 10 мая Генассамблея ООН проведет голосование в отношении страны, которая заменит РФ в Совете по правам человека, и Чехия – единственный кандидат на это место.



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