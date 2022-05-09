РоSSийские войска в очередной раз понесли потери в Запорожской области - фото

Основатель полка "Азов" Андрей Билецкий показал "результаты работы бойцов второго батальона ССО "Азов" Киев и 81 бригады ДШУ в одном из населенных пунктов Запорожской области".

Об этом он написал в своем Telegram-канале и выложил фото подбитой техники, информирует Апостроф.

"На этот раз им также пришлось несладко. В сотрудничестве с 81-й бригадой ДШВ, наши воины, в частности, взвод "Десептиконы" ликвидировали один вражеский танк и три роSSийских машины БТР-82", — говорится в сообщении Telegram-канала "Тероборона" Азов".

На украинскую пулю нарвались те же роSSийские морпехи, которые уже получали "на орехи" от наших защитников в боях на Киевщине, в селе Мощун.

"Мы не просто отразили штурм наших позиций, но и нае***али русаков по полной", — добавил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

В итоге боев захватчики отступили от позиций, а наши войска получили несколько единиц трофейного оружия.

Напомним, что после освобождения Киевщины от роSSийских оккупантов базировавшееся в столице подразделение ССО "Азов Киев" было передислоцировано в Запорожскую область для выполнения текущих боевых задач.


Иван Троянов, Апостроф

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