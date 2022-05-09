"Путь к восстановлению справедливости": в ОП о предложении изъять замороженные валютные резервы РФ в пользу Украины

РФ заявляла, что заморожено около $300 млрд ее золотовалютных резервов.

"Путь к восстановлению справедливости": в ОП о предложении изъять замороженные валютные резервы РФ в пользу Украины
Фото: ОПУ

Изъятие замороженных валютных резервов РФ в пользу Украины, которое предложил верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам Жозеп Боррель, было бы путём к справедливости.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Разрушенная инфраструктура, уничтоженные города – кто-то должен за это заплатить. РоSSия, продавая сырье Европейскому Союзу, годами накапливала резервы, чтобы финансировать массовые убийства. Предложение верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля заморозить активы Центрального банка (РоSSии – ред.) в пользу Украины – путь к восстановлению справедливости", – написал Подоляк в твиттере.

Напомним, глава европейской дипломатии считает логичным шагом поступить с роSSийскими активами так же, как США поступили с афганским центробанком после перехода власти в "Талибан". В случае с Афганистаном Штаты планируют использовать часть из замороженных $3,5 млрд на гуманитарную помощь афганскому народу, а часть – на судебные дела, связанные с терроризмом исламских боевиков.

Ограничения на международные резервы Центробанка были наложены после полномасштабного вторжения в Украину. РФ заявляла, что заморожено около $300 млрд ее золотовалютных резервов.

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