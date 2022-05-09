Активист сообщил, что в берлинском Трептов-парке рашисты якобы напали на Наталью Мосейчук

Журналистка об инциденте пока не рассказывала.

В столице Германии Берлине, в Трептов-парке, где расположен мемориал погибшим советским воинам, напали на съемочную группу украинского телеканала 1+1.

Об этом со ссылкой на журналистку Наталью Фибриг сообщил активист украинской общины в Евросоюзе Александр Снидалов.

"Только что в Трептов-парке рашисты избили украинскую съемочную группу 1+1, которая снимала сюжет о нарушениях во время мероприятий 9 мая. Еще раз. Украинских журналистов во время профессиональной деятельности избили в Берлине рашисты", – написал Снидалов в фейсбуке.

Он добавил, что полиция Берлина была рядом и "не смогла этого предотвратить".

Обновление. Впоследствии Снидалов уточнил, что неизвестные якобы напали не на Фибриг, а на другую журналистку 1+1 – Наталью Мосейчук.

Несмотря на это, сама Мосейчук об этом пока не сообщила.

Журналистка рассказала, что 9 мая по приглашению Чрезвычайного и Полномочного посла Андрея Мельника приняла участие в церемонии возложения цветов к памятнику советскому солдату.

"Увидела наших. Все близкие. Все родные. Беженцы. Диаспора. Студенты. Почтили память жертв Второй Мировой. Неожиданно встретила Тину Кароль. Спонтанно организовались и вместе с народной артисткой спели гимн. Да так, чтобы слышали враги!" – написала Мосейчук в фейсбуке.

"Те были недалеко. Через дорогу. Блеяли что-то о нацизме в угаре и предвкушении победных 100 грамм, в их случае нескольких литров водки. Мы были более искренними, громкими, убедительными. Мы были людьми!" - рассказала журналистка и выложила в соцсети видео события.

Впрочем, пообещала второй "репортаж начинающего".

Как известно, полиция федеральной земли Берлин в Германии запретила активистам использовать флаги Украины и другую украинскую символику во время памятных мероприятий 8 и 9 мая. Под запрет также попали флаги РоSSии, СССР , ЛНР и ДНР, буквы V и Z и георгиевские ленты.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Берлин сделал ошибку, запретив украинскую символику.