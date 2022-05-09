Латвия навсегда запретила въезд Киркорову, Петросяну и Винокуру

Латвия объявила персонами нон грата роSSийского певца Филиппа Киркорова, юмористов Владимира Винокура и Евгения Петросяна. В список невъездных внесена также тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова – жена роSSийского олигарха Алишера Усманова.

Всем им запрещен въезд в страну на неопределенный срок, сообщил глава латвийского МИД Эдгарс Ринкевичс.

"На основании пункта 2 статьи 61 Закона об иммиграции я принял решение о включении граждан РоSSийской Федерации Киркорова Ф., Винокура В., Петросяна Т. и Винер-Усмановой И. в список лиц, нежелательных для Латвийской Республики, установив бессрочный запрет на въезд в Латвию", – написал министр в твиттере.