Путин кое-что навсегда утратит, если решится на ядерный удар по Украине – министр армии США

Американский министр также рассказала, почему, по ее мнению, РоSSии сейчас удается завоевывать территории на Донбассе, информирует ZN.ua.

Путин кое-что навсегда утратит, если решится на ядерный удар по Украине – министр армии США
© Минобороны РФ

В последнее время РоSSии удавалось продвигаться вперед на Донбассе, разрывая украинскую оборону на некоторых направлениях.

Во время конференции в Atlantic Council министр армии США Кристин Уормут назвала причину этих небольших успехов роSSийских сил.

«РоSSия сократила свои цели, сосредоточились на Донбассе и направила туда все силы. Также эта территория более благоприятна для массовой бомбардировки. А РоSSия именно этим и славится», – считает американский министр.

Она также выразила мнение, что Владимиру Путину не выгодно использовать даже тактическое ядерное оружие против Украины. Это отберет у него значительные возможности на международной политической арене.


Лесь Димань, ZN.ua

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