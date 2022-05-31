Путин кое-что навсегда утратит, если решится на ядерный удар по Украине – министр армии США

В последнее время РоSSии удавалось продвигаться вперед на Донбассе, разрывая украинскую оборону на некоторых направлениях.

Во время конференции в Atlantic Council министр армии США Кристин Уормут назвала причину этих небольших успехов роSSийских сил.

«РоSSия сократила свои цели, сосредоточились на Донбассе и направила туда все силы. Также эта территория более благоприятна для массовой бомбардировки. А РоSSия именно этим и славится», – считает американский министр.

Она также выразила мнение, что Владимиру Путину не выгодно использовать даже тактическое ядерное оружие против Украины. Это отберет у него значительные возможности на международной политической арене.