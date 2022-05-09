Жителей Черниговской области предупредили о взрывах

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Полицейские Черниговщины совместно с военнослужащими производят расчистку трассы "Киев-Чернигов". В настоящее время полицейские совместно со взрывотехниками областной полиции и ВСУ проводят работы на территории Ивановской и Олишевской общин: убирают с трассы уничтоженную технику - как военную, так и гражданский транспорт.

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

Там предупредили, что сегодня вечером (после 18:00) недалеко от села Ягодное полицейские взрывотехники будут уничтожать часть найденных на трассе взрывоопасных предметов. Звуки от взрывов, вероятно, будут слышны в окрестных населенных пунктах. В полиции призвали жителей Черниговщины сохранять спокойствие.

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Фото: ГУ НП у Чернігівській області

Следователи полиции уже задокументировали военные преступления россиян, повреждения и разрушения жилищного фонда и инфраструктуры в общинах. Чтобы обезопасить граждан, полицейские продолжают обследовать места, где временно базировались оккупационные роSSийские войска. Также правоохранители тщательно исследуют брошенные позиции и локации, где продолжались активные боевые действия. Вчера в Ивановской общине полиция обнаружила два тайника вражеских войск с боеприпасами", - пояснили в полиции.

Полиция призывает граждан быть очень осторожными, ведь на территории Черниговщины вражеские оккупанты оставили много неразорванных снарядов, взрывных ловушек и боеприпасов.