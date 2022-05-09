Минобороны напомнило об опасности роSSийских ракетных ударов по Киеву и области

Удары могут быть как с территории Беларуси, так и с роSSийских кораблей.

На территории Республики Беларусь находятся тактические ракетные комплексы типа "Искандер", а в акватории Черного моря расположены семь кораблей с крылатыми ракетами.

Об этом на брифинге в Медиа-центре "Украина" сообщил спикер Министерства обороны Александр Мотузяник.

"В акватории Черного моря по состоянию на сегодняшний день находится уже семь носителей крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", их суммарный ракетный залп может составлять до пятидесяти ракет", - сообщил спикер Минобороны.

Он добавил, что ракетами "Калибр" РоSSия может наносить удары по всей территории Украины, и пренебрегать воздушными тревогами не следует.

Как ранее сообщалось, 9 мая по Одесской области нанесли удар четырьмя ракетами типа "Оникс" из комплекса "Бастион", а утром оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области.