Европейский Союз намерен смягчить пакет санкций по экспорту роSSийской нефти

После споров вокруг шестого пакета санкций, состоявшихся накануне, 8 мая, уже на следующий день Европейский Союз решил смягчить свой пакет санкций по экспорту роSSийской нефти. Об этом сообщает агентство Вloomberg со ссылкой на проекты документов, которые удалось получить, а также на информацию собственных источников.

По данным Вloomberg, блок намерен отменить ранее предложенный запрет для принадлежащих ЕС судов, которые транспортируют роSSийскую нефть в третьи страны.

Отсутствие единой позиции среди стран "Большой семерки" стало решающим фактом, чтобы предложение по санкциям для танкеров было отклонено.

" ЕС отказался от плана остановить перемещающие роSSийскую нефть танкеры. Европейский Союз намерен смягчить свой пакет санкций по экспорту роSSийской нефти после произошедших на выходных споров", - сообщает агентство.

Инициатором смягчения данного положения санкций стала Греция, чья экономика в значительной степени зависит от судоходства. Греки обладают более чем четвертью мощностей мировых нефтяных танкеров.

В случае отклонения из шестого пакета санкции в отношении танкеров, это существенно смягчит условия экспорта для Москвы - жизненно важного источника твердой валюты для страны-агрессора.

Хотя в целом ЕС стремится сохранить ключевое положение о судоходстве, препятствующее Москве экспортировать свою нефть. В частности, остается в силе критический запрет на страхование, являющийся существенным препятствием для экспорта из РФ .

Напомним, в воскресенье, 8 мая, состоялась встреча 27 послов ЕС по обсуждению шестого пакета санкций. Встреча закончилась ничем, и, как ожидается, переговоры возобновятся в ближайшие дни.

В частности, Венгрия продолжает блокировать попытки Европейского Союза ввести эмбарго на импорт роSSийской нефти, задерживая весь пакет санкций шестого пакета, направленных против РФ из-за войны в Украине. С условиями нефтяного эмбарго не согласны также Словакия и Чехия.

Кроме того, по сообщениям западной печати, против включения патриарха Кирилла в список санкций выступили Греция и Венгрия. Греция и Кипр еще и против запрета на перевозку роSSийской нефти европейскими танкерами.

Согласно плану ЕС, предложенному странам-членам на прошлой неделе, европейским компаниям и частным лицам планируется запретить предоставлять танкеры и сопутствующие услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки нефти в третьи страны. Эти меры планируется ввести в течение трех месяцев.

ЕС также предлагает:

отключить еще три роSSийских банка от международной платежной системы SWIFT, включая крупнейшего в РоSSии кредитора – Сбербанк;

запретить роSSийским структурам и физическим лицам покупать недвижимость в ЕС;

запретить предоставление консультационных услуг роSSийским компаниям и торговлю рядом химических веществ;

ввести санкции против Алины Кабаевой, бывшей олимпийской чемпионки по гимнастике, которая "тесно связана" с Владимиром Путиным;

ввести санкции против патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую православную церковь и являющегося активным сторонником роSSийского президента и войны в Украине.

Под санкции также попали десятки военнослужащих, в том числе те, кого считают ответственными за военные преступления в Буче, а также компании, снабжающие оборудование, поставки и услуги вооруженным силам РоSSии.