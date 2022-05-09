Европейский Союз намерен смягчить пакет санкций по экспорту роSSийской нефти

Инициатором смягчения санкций стала Греция, чья экономика в значительной степени зависит от судоходства, информирует ZN.ua.

После споров вокруг шестого пакета санкций, состоявшихся накануне, 8 мая, уже на следующий день Европейский Союз решил смягчить свой пакет санкций по экспорту роSSийской нефти. Об этом сообщает агентство Вloomberg со ссылкой на проекты документов, которые удалось получить, а также на информацию собственных источников.

По данным Вloomberg, блок намерен отменить ранее предложенный запрет для принадлежащих ЕС судов, которые транспортируют роSSийскую нефть в третьи страны.

Отсутствие единой позиции среди стран "Большой семерки" стало решающим фактом, чтобы предложение по санкциям для танкеров было отклонено.

"ЕС отказался от плана остановить перемещающие роSSийскую нефть танкеры. Европейский Союз намерен смягчить свой пакет санкций по экспорту роSSийской нефти после произошедших на выходных споров", - сообщает агентство.

Инициатором смягчения данного положения санкций стала Греция, чья экономика в значительной степени зависит от судоходства. Греки обладают более чем четвертью мощностей мировых нефтяных танкеров.

В случае отклонения из шестого пакета санкции в отношении танкеров, это существенно смягчит условия экспорта для Москвы - жизненно важного источника твердой валюты для страны-агрессора.

Хотя в целом ЕС стремится сохранить ключевое положение о судоходстве, препятствующее Москве экспортировать свою нефть. В частности, остается в силе критический запрет на страхование, являющийся существенным препятствием для экспорта из РФ.

Напомним, в воскресенье, 8 мая, состоялась встреча 27 послов ЕС по обсуждению шестого пакета санкций. Встреча закончилась ничем, и, как ожидается, переговоры возобновятся в ближайшие дни.

В частности, Венгрия продолжает блокировать попытки Европейского Союза ввести эмбарго на импорт роSSийской нефти, задерживая весь пакет санкций шестого пакета, направленных против РФ из-за войны в Украине. С условиями нефтяного эмбарго не согласны также Словакия и Чехия.

Кроме того, по сообщениям западной печати, против включения патриарха Кирилла в список санкций выступили Греция и Венгрия. Греция и Кипр еще и против запрета на перевозку роSSийской нефти европейскими танкерами.

Согласно плану ЕС, предложенному странам-членам на прошлой неделе, европейским компаниям и частным лицам планируется запретить предоставлять танкеры и сопутствующие услуги, такие как страхование, необходимые для транспортировки нефти в третьи страны. Эти меры планируется ввести в течение трех месяцев.

ЕС также предлагает:

  • отключить еще три роSSийских банка от международной платежной системы SWIFT, включая крупнейшего в РоSSии кредитора – Сбербанк;
  • запретить роSSийским структурам и физическим лицам покупать недвижимость в ЕС;
  • запретить предоставление консультационных услуг роSSийским компаниям и торговлю рядом химических веществ;
  • ввести санкции против Алины Кабаевой, бывшей олимпийской чемпионки по гимнастике, которая "тесно связана" с Владимиром Путиным;
  • ввести санкции против патриарха Кирилла, возглавляющего Русскую православную церковь и являющегося активным сторонником роSSийского президента и войны в Украине.

Под санкции также попали десятки военнослужащих, в том числе те, кого считают ответственными за военные преступления в Буче, а также компании, снабжающие оборудование, поставки и услуги вооруженным силам РоSSии.


Лия Ильченко, ZN.ua

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