РоSSийские оккупанты депортировали из Украины почти 1,2 млн человек, - Денисова

Среди них более 200 тысяч детей.

РоSSийские оккупанты депортировали из Украины почти 1,2 млн человек, - Денисова
Фото: facebook/Людмила Денісова

Почти 1,2 млн украинских граждан незаконно вывезены на территорию РоSSийской Федерации.

Об этом на брифинге в понедельник, 9 мая, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Интерфакс-Украина.

"Более 1 млн. 185 тыс. наших граждан, среди которых более 200 тыс. детей, вывезены на территорию РоSSийской Федерации", - сказала Денисова.

Напомним, что 6 мая из Мариуполя были депортированы 373 человека, находившихся в фильтрационном лагере в поселке Безымянное.

А депортированных во Владивосток 300 мариупольцев россияне держат без денег и документов.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны предупреждает, что в случае принудительной депортации гражданам следует позаботиться об информационной безопасности.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Война в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 маяВойна в Украине: карта боевых действий по состоянию на 6 мая
Блок рекламы


Похожие новости
В РоSSию вывезли более 1 млн украинцев — ДенисоваВ РоSSию вывезли более 1 млн украинцев — Денисова
Оккупанты обстреляли пограничные территории Сумской области, прилетело 20 ракет (обновлено)Оккупанты обстреляли пограничные территории Сумской области, прилетело 20 ракет (обновлено)
РоSSийские войска обстреляли центр СлавянскаРоSSийские войска обстреляли центр Славянска
Оккупанты ищут пустые квартиры в Херсоне для размещения военных - разведкаОккупанты ищут пустые квартиры в Херсоне для размещения военных - разведка
МИД Украины о параде в Москве: "Марш насильников, мародеров и убийц"МИД Украины о параде в Москве: "Марш насильников, мародеров и убийц"
ЕС представит концепцию трастового фонда для Украины. Обсуждается большой "план Маршала" – СтефанишинаЕС представит концепцию трастового фонда для Украины. Обсуждается большой "план Маршала" – Стефанишина
Оккупанты обстреляли приграничные территории Сумской областиОккупанты обстреляли приграничные территории Сумской области
Враг за сутки потерял 150 человек и две крылатые ракеты, – Генштаб ВСУВраг за сутки потерял 150 человек и две крылатые ракеты, – Генштаб ВСУ
Оккупанты обстреляли из "Градов" Днепропетровскую областьОккупанты обстреляли из "Градов" Днепропетровскую область
Угрожают пленом: на Херсонщине оккупанты начали вымогать деньги в украинцев на блокпостахУгрожают пленом: на Херсонщине оккупанты начали вымогать деньги в украинцев на блокпостах
Последние новости
Подгружаем последние новости