РоSSийские оккупанты депортировали из Украины почти 1,2 млн человек, - Денисова

Среди них более 200 тысяч детей.

Почти 1,2 млн украинских граждан незаконно вывезены на территорию РоSSийской Федерации.

Об этом на брифинге в понедельник, 9 мая, заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, информирует Интерфакс-Украина.

"Более 1 млн. 185 тыс. наших граждан, среди которых более 200 тыс. детей, вывезены на территорию РоSSийской Федерации", - сказала Денисова.

Напомним, что 6 мая из Мариуполя были депортированы 373 человека, находившихся в фильтрационном лагере в поселке Безымянное.

А депортированных во Владивосток 300 мариупольцев россияне держат без денег и документов.

Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны предупреждает, что в случае принудительной депортации гражданам следует позаботиться об информационной безопасности.